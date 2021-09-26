Герцог і герцогиня Сассекські розкритикували фармацевтичні компанії за те, що вони не поділилися рецептами вакцин проти коронавірусу.

Подружжя приїхало до США і взяло участь у концерті Global Citizen Live у Центральному парку Нью-Йорка.

Захід зібрав 60 тис. людей.

Пара вийшла на сцену в Центральному парку і засудила дезінформацію, бюрократію, відсутність прозорості та доступу до вакцин.

– Ми боремося не лише з вірусом. Це криза прав людини. Чи готові ми зробити все можливе, аби зупинити пандемію? – спитав американців герцог.

– Я дуже рада повернутися сюди і бачити вас. Нам здається, що пандемія триває вічність, деяких людей вона вже дістала, їх вона вже не хвилює. Але якщо не хвилюватися, пандемія ніколи не закінчиться. Є стільки речей, які ми можемо зробити сьогодні, зараз, аби покласти їй край. Заради цього ми зібралися тут, – додала Меган Маркл.

Принц Гаррі додав, що людству потрібно ставитися до доступу до вакцин як до базових прав людини.

– У нас є все, що потрібно, щоб вакцинувати світ. Але експерти кажуть: багато країн вже готові виробляти власні вакцини, однак їм не дозволяють цього. Фармацевтичні монополісти не діляться рецептами вакцин, – наголосив принц.

За його словами, ці країни мають можливість і співробітників для виробництва вакцин.

– Все, на що вони чекають – це рецепт вакцини і технологія її виробництва. І, до речі, більшість цих вакцин були оплачені з податків. Це ваші вакцини, і ви за них заплатили, – додав герцог.

Захід влаштували у межах співпраці зі світовими лідерами, з метою забезпечення глобальної рівністі щодо вільного доступу до вакцин.

– Потрібно покласти край пандемії корнавірусу для всіх і всюди, – йдеться в прес-релізі Global Citizen.

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22 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН. У промові Зеленський не оминув тему вакцин у світі.