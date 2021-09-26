Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр проголосував на виборах у Бундестаг

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр з дружиною Ельке Бюденбендер проголосував на виборах у Бундестаг.

Штайнмаєр прийшов на обладнану в школі виборчу дільницю на заході Берліна.

Голосування в ФРН проходить в неділю з 8.00 (9.00 за Києвом) до 18.00 (19.00 за Києвом).

Канцлер Ангела Меркель на цих виборах свою кандидатуру не виставляє.

Соціал-демократична партія Німеччини (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), що є найстарішою політичною партією Німеччини, напередодні збільшила відрив від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) за 14 днів до виборів у Німеччині.

Згідно з опитуваннями видання Bild, щодо виборів у Бундестаг рейтинг СДПН проти результатів минулого тижня зріс до 26%.

Блок ХДС/ХСС підтримують 20% виборців, рейтинг блоку порівняно з минулим тижнем не змінився.

Навіть у випадку перемоги з таким результатом СДПН необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами про формування коаліції.