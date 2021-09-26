Смерть українця у Вроцлаві: у крові Никифоренко не виявлено наркотиків

У крові 25-річного українця Дмитра Никифоренко, який загинув після затримання у Вроцлаві, не було виявлено слідів наркотичних речовин.

Таким чином, результати токсикологічної експертизи спростовують свідчення співробітників вроцлавського витверезника, які наполягали на неадекватній поведінці українця, який нібито знаходився в стані наркотичного сп’яніння.

За даними місцевих ЗМІ, наступного тижня буде опубліковано всю інформацію про розслідування смерті Никифоренко, після того як затвердять остаточний рапорт.

Крім того, стало відомо, що розслідування обставин смерті українця забрали у окружної прокуратури міста Свідниця і передали регіональній прокуратурі в Щецині, що на північному заході Польщі.

Адвокат сім’ї Никифоренко Кшиштоф Будник заявив, що не розуміє причин такого рішення.

Він додав, що його клієнти не пред’являли жодних претензій до роботи співробітників прокуратури в Свидниці.

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За словами Будника, захист також змогла отримати доступ до відеозапису, на якій видно, як шестеро поліцейських знущаються і катують затриманого українця.

Нагадаємо, 30 липня у Вроцлаві помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко, який був затриманий співробітниками поліції, коли в стані алкогольного сп’яніння повертався додому на автобусі.

Водій висадив українця з транспорту через те, що той нібито бився головою об вікно, а потім викликав медиків, які і передали хлопця поліцейським.

У витверезник Никифоренко привезли близько 22.19, проте в будівлю українця завели лише в 22.27. У цей проміжок шестеро правоохоронців душили молодої людини, а також били його кулаками, ногами і кийками.