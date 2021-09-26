Аварія пасажирського поїзда в США: є загиблі, десятки постраждали

В американському штаті Монтана зійшов з рейок пасажирський поїзд компанії Amtrak. Унаслідок інциденту є жертви та десятки постраждалих.

Інцидент трапився неподалік населеного пункту Джоплін вдень у суботу, 25 вересня.

У компанії Amtrak поінформували, що вісім із десяти вагонів поїзда Empire Builder зійшли з рейок близько 16:00 за місцевим часом. На момент аварії в поїзді перебували близько 141 пасажира та 16 членів екіпажу.

За даними шерифа округу Ліберті, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та 50 постраждалих.

Компанія Amtrak співпрацює з місцевою владою для перевезення травмованих пасажирів та безпечної евакуації всіх інших.

На місце інциденту були спрямовані рятувальники з шести округів, а п’ять лікарень перебували в режимі очікування для прийому травмованих пасажирів.

Національна рада з безпеки на транспорті США направила на місце аварії групу експертів для розслідування інциденту.

У США зійшов з рейок пасажирський поїзд: є загиблі, десятки постраждали / 4 фотографии

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок у США. Так, у 2018 році поїзд Amtrak переплутав колію в Південній Кароліні і врізався у припаркований вантажний потяг, унаслідок чого загинули троє людей.

А в 2015 році поїзд Amtrak, який рухався зі швидкістю понад 100 миль на годину (майже 161 км/год), що вдвічі перевищувала норму, відхилився від повороту у Філадельфії, в результаті чого загинуло вісім людей і більш ніж 200 отримали поранення.

Наприкінці березня в Дніпропетровській області зійшли з рейок шість з дев’яти вагонів Інтерсіті №732, який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя. У вагонах перебувало 88 пасажирів. Для розслідування причин аварії Інтерсіті Київ – Запоріжжя Укрзалізниця створила спеціальну комісію.

Джерело: The New York Times

Фото: Associated Press