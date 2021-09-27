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Юлія Захарченко |

Вибори у Німеччині: стали відомі попередні результати екзит-полів

Вибори у Німеччині: стали відомі попередні результати екзит-полів

За попередніми даними екзит-полів, правоцентристський блок ХДС/ХСС Ангели Меркель та лівоцентристська Соціал-демократична партія набрали приблизно однаковий відсоток голосів виборців (по 25%) на парламентських виборах у Німеччині.

На третьому місці зі значним відривом перебуває партія Зелені – їх підтримали близько 15% громадян Німеччини.

За Євроатлантичну Вільну демократичну партію віддали голоси близько 11% виборців, правопопулістську Альтернативу для Німеччини – 10%, а Ліву партію – 5%.

Похибка опитування може коливатися в межах 1%. Слід зазначити, що екзит-поли не враховують бюлетені, які виборці надсилали поштою.

За даними німецьких ЗМІ, цьогорічна явка на виборах у країні може бути найбільшою за останні 10 років. Попередні результати виборів очікують 27 вересня.

Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на цьогорічних виборах. Вона була канцлером Німеччини близько 16 років.

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Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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