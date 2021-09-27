Вибори у Німеччині: стали відомі попередні результати екзит-полів

За попередніми даними екзит-полів, правоцентристський блок ХДС/ХСС Ангели Меркель та лівоцентристська Соціал-демократична партія набрали приблизно однаковий відсоток голосів виборців (по 25%) на парламентських виборах у Німеччині.

На третьому місці зі значним відривом перебуває партія Зелені – їх підтримали близько 15% громадян Німеччини.

За Євроатлантичну Вільну демократичну партію віддали голоси близько 11% виборців, правопопулістську Альтернативу для Німеччини – 10%, а Ліву партію – 5%.

Похибка опитування може коливатися в межах 1%. Слід зазначити, що екзит-поли не враховують бюлетені, які виборці надсилали поштою.

За даними німецьких ЗМІ, цьогорічна явка на виборах у країні може бути найбільшою за останні 10 років. Попередні результати виборів очікують 27 вересня.

Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на цьогорічних виборах. Вона була канцлером Німеччини близько 16 років.

Джерело: BBC