Через загрозу викрадення: прем’єр-міністру Нідерландів посилили особисту охорону

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який їздить на роботу у Гаазі на велосипеді, отримав додаткову особисту охорону на тлі побоювань, що йому загрожує викрадення.

Таке рішення ухвалили після того, як помітили стеження за пересуванням Рютте, що спричинило занепокоєння щодо можливих злочинних дій одного з бандитських угрупувань, яке пов’язане з наркобізнесом у країні.

За даними газети De Telegraaf, Рютте охороняють спеціально навчені поліцейські із Королівської та дипломатичної служби безпеки. Сам прем’єр-міністр Нідерландів уникав особистої охорони протягом десяти років на своїй посаді.

Прокуратура Нідерландів та спецслужби публічно не підтвердили посилення заходів безпеки прем’єр-міністра.

— Жахливо. Я б нікому не побажав такого. Успіху, прем’єр-міністру Рютте, – написав у Twitter ультраправий політик Герт Вілдерс.

У Нідерландах почастішали жорсткі інциденти за участю наркоугрупувань так званої марокканської мафії, після яких послідували заяви нідерландської поліцейської спілки про те, що Нідерланди стають наркодержавою.

Нещодавнє вбивство відомого нідерландського кримінального журналіста Пітера Р. де Вріза поліція трактує як спробу організованої злочинності показати, що ніхто не перебуває поза зоною їхньої досяжності.

Слідчі вважають, що кадри та знімки вмираючого Де Вріса, що з’явилися у соціальних мережах незабаром після того, як на нього напали, були розповсюджені членами банди як попередження для інших.

Минулого тижня уряд Нідерландів оголосив, що додаткові €400 млн будуть витрачені на боротьбу з організованою злочинністю у 2022-23 роках.

Джерело: De Telegraaf