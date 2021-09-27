Ілон Маск заявив про розширення інвестицій Tesla в Китаї

Засновник Tesla Ілон Маск має намір розширювати виробництво в Китаї.

Маск уже вдруге за місяць високо оцінив Китай, який, за його словами, є важливою ланкою у виробництві електромобілів компанії.

– Це (Китай – Ред.) світовий лідер у цифровізації. Tesla продовжить розширювати наші інвестиції і зусилля в сфері досліджень і розробок в Китаї, – сказав Маск під час Всесвітньої інтернет-конференції, організованою адміністрацією кіберпростору КНР.

За його словами, Китай витрачає багато ресурсів і зусиль на застосування новітніх цифрових технологій в різних галузях промисловості, включаючи автомобільну промисловість.

Під час свого виступу Маск також закликав до захисту даних.

– У Tesla ми раді бачити ряд законів і нормативних актів, які були розроблені для посилення управління даними, – сказав Маск.

За його словами, компанія вже створила центр обробки даних в Китаї, щоб локалізувати всі дані, отримані від нашого бізнесу тут, включаючи виробництво, продажі, обслуговування і зарядку.