Ізраїль оновив правила в’їзду до країни: що змінилось для українців

Ізраїль змінив правила в’їзду для іноземців на період пандемії коронавірусу. Зокрема, подорожувальники повинні заздалегідь подавати заявку на дозвіл перетину кордону.

Таким чином іноземці, які бажають поїхати до Ізраїлю, повинні передчасно подати заявку на в’їзд. Це можна зробити через ізраїльську дипломатичну або консульську установ за місцем проживання або через управління з питань народонаселення та імміграції.

Для отримання цього дозволу мандрівнику потрібно мати чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки у разі захворювання на коронавірус.

Також для отримання дозволу вимагається негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після перетину кордону необхідно зробити ще один тест.

Така вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію або документ про одужання.

На сайті ізраїльського уряду оприлюднений повний перелік підстав, за якими особа може отримати дозвіл.

Однак вимога ізоляції діятиме незалежно від наявності дозволу на в’їзд, Covid-сертифікату та негативного ПЛР-тесту.

Тож усі невакциновані туристи, а також вакциновані та ті, хто перехворів на коронавірус повинні пройти самоізоляцію після перетину кордону.

Тривалість самоізоляції становить 14 днів, але її можуть на половину – до 7 днів – скоротити за умови, якщо людина отримала перший негативний ПЛР-тест до в’їзду в Ізраїль та другий негативний результат на 7 день ізоляції.

Також Велика Британія змінить правила в’їзду для іноземців із 4 жовтня. Окрім того, вилучать 8 країн з червоного списку.

Влада країни ухвалила рішення спростити в’їзд до країни вакцинованим туристам. Нова норма стосується громадян, що прибувають з усіх країн окрім тих, що належать до червоного списку.

Вакциновані громадяни зможуть приїжджати до Великої Британії здавши лише один ПЛР-тест. Водночас невакциновані мандрівники мають здавати по два ПЛР-тести за старою процедурою.

Джерело: Посольство України в Ізраїлі