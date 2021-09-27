Талібан заборонив військовим робити селфі та носити білі кросівки

Бійцям ісламістського угрупування Талібан, котрі після захоплення Кабулу у серпні, на славу позабавлялися у столиці Афганістану, керівництво Талібану видало суворий наказ припинити веселощі.

У вільний від служби час таліби відвідували зоопарк Кабула, каталися на автодромі у парку розваг, брали участь в імпровізованій боротьбі та відпочивали у закинутому маєтку у Кабулі.

Новий міністр оборони Афганістану від Талібану Мавлаві Якуб наказав солдатам припинити веселощі та зосередитися на поставлених завданнях.

— Дотримуйтесь завдань, що були поставлені. Ви шкодите нашому статусу, який був створений кров’ю наших мучеників, – сказав Якуб.

У нещодавньому виступі Мавлаві Якуб наказав солдатам Талібану припинити робити так багато селфі, бо це може поставити під загрозу безпеку керівництва Талібану.

Він також заборонив талібам носити волосся довжиною до плечей та високі білі кросівки, бо це негативне перейняття “шкідливої західної моди”. Якуб додав, що якщо солдати Талібану продовжать так діяти, то ісламська система буде втрачена.

Цікаво, що білі кросівки, що стали елементом уніформи талібів, виготовляють у сусідньому Пакистані й мають розмовну назву Гепард (Cheetah).

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