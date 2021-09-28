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Валентина Летяк |

Блекаут у Китаї: чому зупиняються заводи, на вулицях не працюють світлофори

Свет, світло, освещение

У Китаї посилюється енергетична криза. Брак електроенергії позначається не тільки на побутових споживачах, а й на роботі підприємств та міській інфраструктурі.

Найбільші перебої з електрикою у трьох китайських провінціях – Ляонін, Гірін і Хейлунцзян, де проживають близько 100 млн осіб. У деяких містах на вулицях не працюють світлофори, людей просять не користуватися в години пік бойлерами і мікрохвильовками, а ТРЦ змушені закриватися раніше.

Ще у десяти провінціях вже введені обмеження на споживання електрики.

У місті Ляоніні внаслідок відключення вентиляційної системи на заводі 23 робітників отруїлися вуглекислим газом, були випадки отруєння людей, які намагалися опалювати житло за допомогою газових плит.

Експерти називають головною причиною перебоїв з електропостачанням дефіцит вугілля, а ще – нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї. Втім. державна електромережева корпорація напередодні пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання.

А Міненерго країни розпорядилося, щоб постачальники вугілля і газу готувалися до зимового стрибка споживання. Однак імовірно, що відключення електрики стане новою нормою для Китаю.

У липні в Китаї почала працювати нова система обміну квотами на емісії вуглецю, за допомогою якої влада планує скоротити викиди парникових газів заводами. Але поки що ця мета важко дається.

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Джерело: ВВС Україна

Фото: Pexels

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