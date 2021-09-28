У Пентагоні визнали, що неправильно оцінили ситуацію в Афганістані, тому не очікували такої блискавичної перемоги талібів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань комітету Сенату з питань збройних сил.

– Ми мусимо визнати неприємну правду: ми не до кінця розуміли рівень слабкості афганського керівництва, – заявив Ллойд Остін.

Міністр оборони стверджує, що США навіть не припускали, який руйнівний ефект матимуть часті зміни президентом Ашрафом Гані своїх воєначальників.

Для США стало сюрпризом, коли афганська армія “розчинилася”, навіть не намагаючись чинити опір ворогові.

За його словами, Сполучені Штати не могли припустити, що укладена в лютому 2020 року угода між США та талібами так деморалізує афганських солдатів.

– Ми не змогли повністю усвідомити, що збройні сили Афганістану не мали сильної мотивації для боротьби. США надали силам Афганістану все озброєння, яке було необхідне для захисту країни від талібів, але американцям так і не вдалося пробудити в усіх афганських військових волю до перемоги, – зазначив очільник Пентагону.

Війська США увійшли в Афганістан в 2001 році після нападів 11 вересня. Це була найтриваліша військова кампанія в американській історії.

29 лютого 2020 року США й Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані, підсумком якого мало стати поступове виведення військ із країни.

На церемонії підписання в Катарі були присутні президент Афганістану Ашраф Гані, голова Пентагону Марк Еспер, держсекретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Документ став підсумком переговорів, які США й Таліби вели з жовтня 2018 року.

14 квітня 2021 року президент Джо Байден заявив про намір почати виведення військ США з Афганістану у травні. Завершити їх планували до 11 вересня 2021 року. Зрештою останній літак з американськими силами вилетів з Афганістану 31 серпня.

За два тижні до цього, 15 серпня, угруповання Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin IIІ