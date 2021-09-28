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Юлія Захарченко |

Повінь охопила 30 провінцій Таїланду: загинуло шестеро жителів, двоє зникли безвісти

Повінь охопила 30 провінцій Таїланду: загинуло шестеро жителів, двоє зникли безвісти

На території Таїланду почалися сильні повені, спровоковані сезонними мусонними дощами. За даними місцевих ЗМІ, затопило щонайменше 30 провінцій країни.

Згідно з останніми даними, унаслідок повені у Таїланді загинуло шестеро людей (одна в Лопбурі та одна в Пхетчабуні), ще двоє людей зникли безвісти.

Уряд Таїланду оголосив зонами лиха 23 провінції. Серед них – Муанг, Пхетчабун, Фічіт, Кхон Каєн, Накхонсаван, Кампхенгпхет, Анг-Тонг та інші.

За даними місцевих ЗМІ, унаслідок потопу на території країни постраждало щонайменше 58 тис. родин.

Рятувальні служби попереджають, що жителі 12 провінцій, розташованих уздовж річки Чаопхрая, мають бути готовими до нової хвилі повеней.

За даними Державної служби, рівень води у греблі Чаопхрая протягом наступних декількох днів може збільшитися на 30 см до 1 м.

Повені в Таїланді спровоковані сезонними мусонними дощами, які зазвичай наступають з липня до жовтня. Потопи у країні призводять до мільйонних збитків.

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Джерело: Bangkok Post

Фото: Depositphotos

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