На території Таїланду почалися сильні повені, спровоковані сезонними мусонними дощами. За даними місцевих ЗМІ, затопило щонайменше 30 провінцій країни.

Згідно з останніми даними, унаслідок повені у Таїланді загинуло шестеро людей (одна в Лопбурі та одна в Пхетчабуні), ще двоє людей зникли безвісти.

Heavy rains have triggered severe flooding in parts of Thailand, claiming six lives.https://t.co/PaEK6UBrdX — dpa news agency (@dpa_intl) September 28, 2021

Уряд Таїланду оголосив зонами лиха 23 провінції. Серед них – Муанг, Пхетчабун, Фічіт, Кхон Каєн, Накхонсаван, Кампхенгпхет, Анг-Тонг та інші.

За даними місцевих ЗМІ, унаслідок потопу на території країни постраждало щонайменше 58 тис. родин.

6 killed, 2 missing in flooding in Thailand https://t.co/n5AGLBmfZB — breakingnews.com.bd (@bd_breaking) September 28, 2021

Рятувальні служби попереджають, що жителі 12 провінцій, розташованих уздовж річки Чаопхрая, мають бути готовими до нової хвилі повеней.

За даними Державної служби, рівень води у греблі Чаопхрая протягом наступних декількох днів може збільшитися на 30 см до 1 м.

Повені в Таїланді спровоковані сезонними мусонними дощами, які зазвичай наступають з липня до жовтня. Потопи у країні призводять до мільйонних збитків.

Джерело: Bangkok Post