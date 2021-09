На території Таїланду почалися сильні повені, спровоковані сезонними мусонними дощами. За даними місцевих ЗМІ, затопило щонайменше 30 провінцій країни.

Згідно з останніми даними, унаслідок повені у Таїланді загинуло шестеро людей (одна в Лопбурі та одна в Пхетчабуні), ще двоє людей зникли безвісти.

Heavy rains have triggered severe flooding in parts of Thailand, claiming six lives.https://t.co/PaEK6UBrdX

— dpa news agency (@dpa_intl) September 28, 2021