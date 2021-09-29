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Дмитро Кудрявцев |

Агента ЦРУ евакуювали із Сербії через гаванський синдром

Емблема ЦРУ

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки евакуювало із Сербії свого співробітника, у якого було діагностовано симптоми так званого гаванського синдрому.

Влада США вважає, що інцидент на Балканах свідчить про зростання числа атак на американських дипломатів і розвідників за кордоном з використанням джерел спрямованої енергії.

За останні три місяці зафіксовано кілька подібних випадків як у США, так і за кордоном, заявив професор неврології Джорджтаунського університету Джеймс Джордано.

За його словами, Гаванський синдром, при якому виникає запаморочення, втрата пам’яті та інші проблеми зі здоров’ям, підірвав моральний дух співробітників Державного департаменту США і ЦРУ.

Зокрема, ряд дипломатів і розвідників відмовляються від закордонних відряджень.

У Держдепі та ЦРУ вже почали розслідування за даним фактом і пообіцяли надати своїм співробітникам всю необхідну допомогу.

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Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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