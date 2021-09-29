Прем’єр-міністром Тунісу стане жінка – це вперше в історії арабських країн

Президент Тунісу Каїс Саїд призначив прем’єр-міністром країни геолога Наджлу Буден Ромдан. Вона стала першою жінкою в історії, яка очолила уряд у Тунісі, та першою жінкою – очільником уряду в арабській країні.

— Президент республіки Каїс Саїд доручив Наджлі Буден Ромдан якнайшвидше сформувати уряд, – йдеться у заяві офісу президента Тунісу у Facebook.

Президент Тунісу неодноразово наголошував на історичності висунення жінки у прем’єр-міністри у країні.

Саїд наголосив, що основним завданням нового уряду має стати боротьба з корупцією та хаосом, яким просякнуті чимало державних установ.

Буден стане десятим прем’єр-міністром Туніса з 2011 року, коли внаслідок революції було повалено режим диктатора Зін аль-Абдіна бен Алі, який правив країною понад 30 років.

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Попередній уряд президент країни відправив у відставку 25 липня. Він призупинив роботу парламенту, зняв недоторканість з депутатів та взяв на себе всі владні повноваження у країні. За ці рішення його звинуватили у поверненні авторитаризму в Туніс, а правозахисники закликали Саїда якнайшвидше призначити новий уряд.

Наджла Буден Ромдан – ровесниця президента Тунісу, їй 63 роки. Раніше вона очолювала проект реформи вищої освіти у Тунісі та працювала на керівних посадах у Міністерстві освіти.

Вона родом із туніського міста Кайруан і має диплом геолога, звання доктора наук у галузі геології та викладає у Національній інженерній школі Тунісу.

Фото: прес-служба президента Тунісу