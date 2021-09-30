У Литві та Латвії розпочалося будівництво паркану на кордоні з Білоруссю для запобігання потоку нелегальних мігрантів із цієї країни.

У Литві будівництво 508-кілометрового паркану (“фізичного бар’єра” з колючим дротом) почали з укладання вказаного дроту на ділянці кордону в районі курортного міста Друскінінкай. Воно розташоване неподалік від стику кордонів Литви, Польщі та Білорусі.

До робіт залучена будівельна компанія Tetas. Підготовка ведеться і на інших ділянках кордону.

– Після встановлення дроту на найбільш важливих ділянках кордону розпочнеться зведення сегментів огорожі. Згідно з планами, перші сегменти, виготовлені відповідно до вимог Державної прикордонної служби при МВС Литви, будуть доставлені до кордону у жовтні, а етап будівництва проходитиме в листопаді і грудні, – поінформували в прес-службі уряду Литви.

На першому етапі планується до кінця квітня 2022 року встановити паркан на ділянці кордону завдовжки близько 100 кілометрів. Його висота становитиме до 4 метрів, а зверху буде закріплено колючий дріт.

На другому етапі побудують паркан завдовжки близько 400 км (орієнтовно до вересня наступного року).

Будівництво хочуть завершити в 2022 році, а його вартість оцінюється у 152 млн євро (176 млн доларів).

У сусідній Латвії також відбуваються роботи з будівництва паркану на спільному з Білоруссю кордоні.

На початковому етапі проходить укладання колючого дроту на різних ділянках загальною довжиною понад 37 кілометрів. Паркан мають завершити не пізніше 2024 року.

Раніше і Литва, і Латвія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як гібридної зброї проти Євросоюзу та створенні міграційної кризи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці травня попередив ЄС, що його країна більше не перешкоджатиме в’їзду мігрантів до Європи. Таку заяву він зробив у відповідь на посилення західних санкцій щодо Мінська.

Литва, Латвія і Польща наразі ведуть боротьбу з напливом нелегальних іммігрантів через свої кордони. Всі три країни через це оголосили надзвичайний стан на кордоні.

Джерело: DPA, Уряд Литви, Delfi

Фото: Міністерство оборони Литви