Найвища гора Західної Європи зменшилася майже на метр

Вчені з Франції заново виміряли висоту найвищої гори Західної Європи – Монблан. Виявилося, що вона майже на метр нижча, ніж під час попередніх вимірювань.

Учасникам експедиції поки не вдалося з’ясувати, з яких причин це сталося.

Дослідники виміряли гору в середині вересня. Згідно з вимірами, висота Монблан становить 4807,81 метра. Це нижче, ніж результати попередніх вимірювань – 4808,72 метра.

– Тепер справа за кліматологами, гляціологами та іншими вченими – подивитися на дані та представити теорії, які можуть пояснити цей феномен, – зазначили учасники експедиції.

Офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвище значення у 2007 році склало 4810,90 метра. За словами експертів у сфері геології, з 2001 року гора втрачає в середньому 13 сантиметрів у висоту.

Метою регулярних вимірювань є створення моделі льодового щита і надання точної бази даних, яка буде надана всім експертам.

Нагадаємо, раніше під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії в Росії загинули п’ятеро альпіністів. Решта 14 учасників походу врятували.

Операція з порятунку людей, що перебували на висоті 5,4 тис. метрів, тривала понад сім годин.

Джерело: Phys.org