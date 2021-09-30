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Марія Степанюк |

У Німеччині 96-річна екс-секретар концтабору втекла напередодні суду, але її затримали

Ірмгард Фухнер

96-річна Ірмгард Фухнер, яку мають судити за звинуваченнями у сприянні вбивствам у концтаборі Штуттгоф, втекла із будинку для літніх людей напередодні судових слухань.

Поліція спіймала жінку через кілька годин після втечі, коли вона йшла по Лангенхорнер-Шоссе, що на виїзді із Гамбурга. Фухнер доправили до відділку поліції та опитали.

Суддя Домінік Гроос сказав, що з огляду на втечу Фухнер напередодні слухань, суд видав ордер на арешт жінки.

Основне слухання у справі зможе розпочатися лише після видачі ордеру та перевірки здатності Фурхнер постати перед судом. Жінка має постати перед районним судом Ітцехо у справах неповнолітніх через те, що на момент ймовірного скоєння злочинів їй було лише 18 років.

96-річна Фухнер у період з 1943 до 1945 року працювала секретарем коменданта нацистського концтабору Штуттгоф в окупованій Польщі.

Її звинувачують у сприянні вбивствам у 11 412 справах та співучасті у 18 справах про замах на вбивство.

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Обвинувачення проти Фухнер було порушено після судового процесу над Іваном Дем’янюком – українцем, який був охоронцем концтабору Собібор.

Детальніше про справу Ірмгард Фухнер, табір Штуттгоф та подібні справи колишніх працівників концтаборів ви можете почитати у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Bundesarchiv, Depositphotos

Джерело: Bild

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