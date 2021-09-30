У Німеччині судять 96-річну Ірмгард Фухнер – екс-секретаря концтабору Штуттгоф

У Німеччині судитимуть 96-річну жінку Ірмгард Фухнер, яка працювала секретарем коменданта нацистського концтабору. Її звинувачують у пособництві вбивств тисяч в’язнів.

Фухнер було лише 18 років, коли вона почала працювати у концтаборі Штуттгоф на Балтійському узбережжі в окупованій нацистами Польщі. Вона стане першою жінкою за останні десятиліття, яка постане перед судом за злочини, пов’язані із Третім Рейхом.

Через її вік, на момент скоєння ймовірних злочинів, вона постане перед районним судом Ітцехо (на північ від Гамбурга, – Ред.) у справах неповнолітніх. Наразі жінка проживає у будинку для людей похилого віку.

Особи, які пережили Голокост, зокрема у таборі Штуттгоф, мають дати свідчення у цій справі.

Фухнер звинувачують у сприянні вбивствам у 11 412 справах, а також у співучасті у 18 справах про замах на вбивство.

У своєму обвинувальному документі прокурори стверджують, що Фухнер у період з червня 1943 року до квітня 1945 року “допомагала нацистам у таборі у систематичних вбивствах єврейських в’язнів, польських партизанів та військовополонених радянських військовослужбовців як стенографістка та секретар начальника табору”.

Захист намагатиметься довести, що вона була обмежена робочим столом і мала завдання читати, сортувати, писати листи та телеграми від імені коменданта табору Пауля Вернера Гоппе, а також надсилати радіотелеграми. А також, що така робота не могла завдати фізичної шкоди тим, хто перебував у таборі. Тому Фухнер не може бути відповідальною за вбивство тисяч ув’язнених.

Очікується, що сторона обвинувачення використає як доказ деякі документи, зокрема звіти про наказ про депортацію з концтабору Освенцим, який Фухнер склала та підписала двома першими літерами свого дівочого прізвища Ді.

До завдань коменданта табору Пауля Вернера Гоппе входило виконання розпоряджень про страту, складання списків депортації із Освенцима та видача наказів щодо масового вбивства у газовій камері в Штуттгофі.

Що відомо про Ірмгард Фухнер?

Під час роботи у концтаборі вона була відома під дівочим прізвищем Дірксен.

У 1954 році вона вийшла заміж за Хайнца Фухцсама (Furchtsam), старшого сержанта СС, якого вона зустріла в таборі, та який був на 19 років старший за неї. Після війни він змінив своє ім’я із Фухцсама, що означає боязкий, на Фухнер (Furchner). Вони жили в Шлезвізі, що на півночі Німеччини. Її чоловік помер у 1972 році.

Після падіння Третього Рейху вона працювала на адміністративній посаді.

Фухнер тричі викликалася як свідка у попередніх судових процесах, пов’язаних із Штуттгофом, зокрема у справі її колишнього начальника Гоппе та інших керівників СС у таборі із 1854 до 1982 року. Вона завжди наполягала, що нічого не знає про вбивства, що там відбувалися і не мала контакту із в’язнями.

Концтабір Штуттгоф розташований за 37 км на схід від Гданська. Нацисти заснували його у 1939 році як табір для цивільного населення. Пізніше його переформували у концтабір. Там утримували понад 100 тис. євреїв та політичних в’язнів із 28 країн. 65 тис. в’язнів Штуттгофа було вбито.

Справи Дем’янюка, Гренінга та Ганнінга

Обвинувачення проти Фухнер було порушено після судового процесу над Іваном Дем’янюком – українцем, який був охоронцем концтабору Собібор. У 2011 році суд Мюнхена засудив його до п’яти років ув’язнення. Його було звинувачено у співучасті у вбивстві понад 28 тис. людей.

Тодішній суддя сказав, що незалежно від того, наскільки незначною була роль людини, вони були “гвинтиками” в “механізмі машини знищення”, тому вони мають відповідати за скоєні там злочини.

У 2016 році 94-річного Оскара Гренінга, який працював бухгалтером у таборі Освенцим, засудили до чотирьох років тюремного ув’язнення за участь у систематичному масовому вбивстві тисяч людей у таборі.

У тому ж році 94-річного Райнхольда Ганнінга – охоронця Освенцима, засудили до п’яти років ув’язнення за причетність до вбивств щонайменше 170 тис. осіб.

Дем’янюк, Гренінг та Ганнінг померли до того, як відбули покарання, очікуючи на результати своїх апеляцій.

Інший колишній охоронець Штуттгофа, Бруно Дей, був засуджений судом у справах неповнолітніх до двох років умовно, але не оскаржив вирок. Він прийняв свою провину і висловив співчуття. Він ще живий.