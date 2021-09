У в’язниці еквадорського міста Гуаякіль сталися масові сутички між бандами. Внаслідок зіткнень загинули щонайменше 116 осіб, ще понад 80 отримали поранення.

Еквадорські чиновники після заворушень повідомили, що принаймні п’ятьох загиблих обезголовили.

Президент Гільєрмо Лассо запровадив надзвичайний стан у пенітенціарній системі Еквадору, дозволивши уряду розмістити поліцію та солдат у виправних установах.

Влада приписує кровопролиття у пенітенціарній установі Літораль бандам, що пов’язані з міжнародними наркокартелями, які борються за контроль у в’язниці.

Лассо під час прес-конференції назвав інцидент у в’язниці Літораль жахливим та сумним, зазначивши, що влада наразі не може гарантувати, що відновила контроль над виправним закладом.

Він додав, що діятиме “абсолютно рішуче”, щоб відновити контроль над в’язницею Літораль та запобігти поширенню насильства на інші пенітенціарні установи.

Командир поліції Фаусто Буенаньо повідомив, що зіткнення розпочалися після того, як в’язні із одного крила в’язниці перелізли через діру до іншого, де й напали на членів іншої банди.

