23-й призидент Франції Ніколя Саркозі, якого визнали винним у справі про виборчу кампанію 2012-го та засудили до року ув’язнення, заявив, що боротиметься до кінця.

– Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за межі мого особистого випадку, так як кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю, – написав Саркозі в Twitter.

Водночас він зауважив, що не можна карати двічі за одне й те ж саме.

– Я просто прагну, щоб законодавство здійснювалося щодо мене так само, як щодо будь-якого іншого підсудного, — зауважив екс-президент.

Справа Саркозі

У четвер паризький суд визнав Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2012 році. Прокуратура вимагала для нього покарання – рік тюремного ув’язнення, а половина – умовно.

За версією слідства, команда екс-президента Франції витратила близько €22,5 млн на програну виборчу кампанію, що майже вдвічі перевищує встановлену законом норму.

У справі фігурують ще 13 осіб. Вони раніше вже отримали від умовних термінів до 4 років позбавлення волі, а також €100 тис. штрафу.

1 березня 66-річного Саркозі також визнали винним у корупції та торгівлі впливом. Його засудили до одного року в’язниці та двох років умовно з тимчасовою відстрочкою.

За даними правоохоронців, Ніколя Саркозі через свого адвоката намагався отримати у судді Касаційного суду інформацію про справу щодо виборчої компанії.

Зокрема, екс-президент разом із адвокатом намагалися підкупити суддю роботою в Монако в обмін на інформацію про розслідування.

Джерело: Ніколя Саркозі