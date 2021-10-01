У Франції колишній жандарм зізнався у серійних вбивствах 30-річної давнини

У Франції через 30 років розкрили гучну справу про серійного маніяка на прізвисько Рябий. Чоловік зізнався у скоєних злочинах та вчинив самогубство.

Підозрюваним у чотирьох вбивствах та шести зґвалтуваннях у період 1983-1994 років виявився колишній жандарм Франсуа Веров. Він наклав на себе руки у комуні Ле Гро-дю-Руа, що у департаменті Гар на півдні Франції.

Перш ніж скоїти самогубство він залишив передсмертну записку, в якій зізнався, що саме він був тим ґвалтівником та вбивцею.

Експертиза порівняла відбитки пальців з тими, що були виявлені на місцях злочинів, та підтвердила, що колишній правоохоронець справді був тим самим маніяком, якого розшукували понад 30 років. Окрім відбитків пальців причетність Верова підтвердила й ДНК-експертиза.

У поліції повідомили, що перед смертю Веров спустошив свої банківські рахунки та виїхав подалі від селища, де проживав, на північ від Монпельє. У Ле Гро-дю-Руа він орендував квартиру на платформі Airbnb.

У листі Веров вказав, що коли здійснював злочинні дії у його житті була “темна смуга”, але він “взяв себе в руки” і з 1997 року перестав цим займатися.

TEMOIGNAGE : à La Grande-Motte, stupéfaction des voisins de François Verove, le tueur en série dit “le Grêlé” https://t.co/e153HEuqSD pic.twitter.com/8Ye2IAwtsn — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) October 1, 2021

За інформацією Midi Libre, він пояснив, що вбивав і ґвалтував через “імпульси”, пов’язані з його дитинством. І навіть надав дати на підтвердження своїх зауважень. Зокрема такі, як зустріч із майбутньою дружиною та народження дітей – Веров зазначив, що вони “умиротворили його демонів”.

Він пояснив, що вирішив накласти на себе руки, щоб не накласти на свою родину темну пляму через свої одкровення та захистити їх таким чином.

Жертви Верова

Видання le Parisien, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Рябий позбавив життя 11-річну Сесіль Блох, яку зґвалтував та зарізав 5 травня 1986 року.

29 квітня 1987 року він вбив 38-річного Жіля Політі та 20-річну Ірмгард Мюллер, а потім, 12 липня 1994 року, позбавив життя Карін Лерой.

Верова також підозрювали у шести зґвалтуваннях у 1986-1994 роках.

Джерело: le Parisien

Фото: Depositphotos, Police