У ЄС назвали найбільш оптимістичні та песимістичні країни

Ірландія та Данія визнані найбільш соціально-оптимістичними країнами Європейського Союзу. Про це йдеться у дослідженні Європейського фонду поліпшення умов життя та праці (Eurofound).

Згідно індексу, перше місце посідає Ірландія (0,69), за нею розташувалася Данія (0,58), яка помітно випередила Мальту (0,42), що посіла третю сходинку.

У трійці найбільш песимістичних країн ЄС опинилися: Бельгія (-0,14), Франція (-0,26) та Греція (-0,65).

Дослідження проводили, щоб визначити рівень оптимізму громадян ЄС до спалаху коронавірусної пандемії. Додаткові дослідження Eurofound підтвердили, що Ірландія та Данія залишаються найбільш оптимістичними країнами навіть після пандемії, яка охопила Європу.

Результати дослідження Eurofound у країнах ЄС детально описані у новому звіті На шляху до майбутнього Європи: соціальні фактори, що формують оптимізм та песимізм серед громадян. Індекс вимірює особисті і національні очікування, уявлення про те, чи йде країна респондента у вірному чи невірному напрямку, сприйняття ЄС і впевненість у майбутньому.

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Також респондентів у країнах класифікували на оптимістів та песимістів. В Ірландії та Данії 7 із 10 опитуваних визнали себе оптимістами, тоді як песимістами менше ніж два.

— Це демонструє, що в обох країнах оптимізм – це колективний настрій, який поділяє майже все населення. Напротивагу грекам, де 65% визнали себе соціально-песимістичними, і лише 2 із 10 (21%) – оптимістами, – резюмували у дослідженні.

Загальноєвропейське електронне опитування Життя, робота і Covid-19 показало, що у липні 2020 року у Данії була найбільша частка людей, що висловлювали оптимізм щодо майбутнього (71%), далі йшла Ірландія (63%). Данія також мала найвищий рівень задоволеності життям.

Греція зафіксувала найнижчий рівень оптимізму (34%) та другий найнижчий рівень задоволеності життям.

Примітка: Україна у цьому рейтингу не представлена, адже вона не є країною-членом Європейського Союзу.

Джерело: Eurofound