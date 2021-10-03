На кордоні між Сербією та Косово з’явилися миротворчі сили НАТО

На кордоні між Сербією та Косово розмістили миротворчу місію під егідою НАТО.

Військовослужбовці армій Косово, США, Італії та Польщі були передислоковані туди після досягнення угоди щодо зниження напруженості, яка була викликана суперечкою через номерні знаки на транспортних засобах.

Зокрема, повідомляється, що етнічні серби розблокували дорогу біля двох прикордонних переходів. Вантажівки там знаходилися на знак протесту проти рішення Косово відмовити у в’їзді в країну машин на сербських номерних знаках.

Крім того, від кордону були відведені косоварські поліцейські сили спецоперацій, які мали примусово змінювати номери автомобілів, які в’їжджають до країни.

У Приштині наголосили, що лише повторюють дії сербської влади, які вони застосовували до косоварів протягом десяти років.

В межах угоди водії обох країн мають відтепер прикріплювати наклейки на емблеми один одного, які розміщені на номерах машин.