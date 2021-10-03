На виборах до органів місцевої влади в Грузії за результатами підрахунку понад 99% голосів лідирує керівна партія Грузинська мрія.

Такі попередні дані виборів до органів самоврядування 2021 року оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії.

Наразі підраховано дані 3742 виборчих дільниць (із 3743), або ж 99,97%. Тож розподіл голосів між партіями навряд чи суттєво зміниться.

За даними ЦВК, вибори виграє правляча партія Грузинська мрія, яка отримала 46,68% голосів виборців.

Водночас опозиційна партія Єдиний національний рух (ЄНД) соратників Міхеіла Саакашвілі займає друге місце (30,7% голосів). Партію створив у жовтні 2001 року сам Саакашвілі. Цими днями його арештували після повернення до Грузії.

На третьому місці з великим відривом (7,8% голосів виборців) йде партія колишнього прем’єра Георгія Гахарії За Грузію.

На четвертій позиції – партія Лело для Грузії (2,71% підтримки).

Решта партій набирають менш ніж 2% голосів.

Що стосується виборів у Тбілісі, то за результатами підрахунку 100% голосів там також перемагає правляча партія Грузинська мрія, котра набирає 40,33% підтримки.

На другому місці – Єдиний національний рух Саакашвілі (27,99% голосів).

Що стосується інших партій, то За Грузію Георгія Гахарії набирає 8,86% голосів, Лело – 3,63%.

За попередніми даними ЦВК, другі тури виборів мерів можуть відбутися як мінімум в 20 містах Грузії, серед яких Тбілісі, Руставі, Батумі, Зугдіді та Кутаїсі.

Зокрема в Тбілісі колишній футболіст київського Динамо Каха Каладзе отримав 44,97% голосів, а кандидат від Єдиного національного руху Ніканор Меліа – 33,98%. Це означає, що в столиці Грузії буде призначений другий тур.

Джерело: Rustavi 2, ЦВК Грузії, Новини-Грузія