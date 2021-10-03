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Дмитро Кудрявцев |

Під Міланом літак врізався у будівлю: ніхто не вижив

літак взірався у будинок, Мілан

У неділю, 3 жовтня, під Міланом надлегкий літак Pilatus Pc-12 влетів у будівлю.

На борту повітряного судна перебували двоє пілотів та шестеро пасажирів.

Внаслідок події ніхто не вижив. Серед загиблих виявилася дитина. Літак врізався у двоповерховий офісний будинок в Сан-Донато-Міланезе.

Оскільки будинок на момент події був порожнім, оскільки проводилися будівельні роботи, це допомогло уникнути більшої кількості жертв.

За попередніми даними, на борту літака загинули іноземці, які прямували на Сардинію.

Причина аварії з’ясовується. За словами очевидців, двигун літака загорівся вже в польоті. Деякі місцеві мешканці бачили слід диму в небі.

Пілоти не подавали сигналу лиха. До певного часу літак був на радарі, але перед катастрофою зник. На місце події було викликано експертів, які мають з’ясувати, чи загорівся літак під час польоту.

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Джерело: Vigili del Fuoco

Фото: Vigili del Fuoco

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