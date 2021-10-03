Під Міланом літак врізався у будівлю: ніхто не вижив

У неділю, 3 жовтня, під Міланом надлегкий літак Pilatus Pc-12 влетів у будівлю.

На борту повітряного судна перебували двоє пілотів та шестеро пасажирів.

Внаслідок події ніхто не вижив. Серед загиблих виявилася дитина. Літак врізався у двоповерховий офісний будинок в Сан-Донато-Міланезе.

Un avion de tourisme s’est écrasé ce dimanche à San Donato Milanese près de Milan (nord de l’Italie), entraînant la mort des sept passagers et du pilote, selon les médias italiens. pic.twitter.com/7AwkSoKlf1 — Diego Perret (@diegoperret86) October 3, 2021

Оскільки будинок на момент події був порожнім, оскільки проводилися будівельні роботи, це допомогло уникнути більшої кількості жертв.

За попередніми даними, на борту літака загинули іноземці, які прямували на Сардинію.

Italy Milan samolot Pilatus PC-12,leciał na Sardynię rozbił się w San Donato Milanese.Wszyscy stracili życie! pic.twitter.com/CGTQXE6KMn — Madeleine ???????????????? (@Magdale22740227) October 3, 2021

Причина аварії з’ясовується. За словами очевидців, двигун літака загорівся вже в польоті. Деякі місцеві мешканці бачили слід диму в небі.

Пілоти не подавали сигналу лиха. До певного часу літак був на радарі, але перед катастрофою зник. На місце події було викликано експертів, які мають з’ясувати, чи загорівся літак під час польоту.

Джерело: Vigili del Fuoco

Фото: Vigili del Fuoco