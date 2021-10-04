Нехай відсидить: у Грузії розповіли, коли Саакашвілі зможе повернутися до України

Заарештований третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відправиться до України тільки після того, як відбуде тюремний термін на батьківщині.

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в інтерв’ю місцевому телеканалу.

Зокрема, він нагадав, що Саакашвілі за власним бажанням відмовився від грузинського громадянства.

– Якщо він хоче повернутися до України, він зможе це зробити після того, як повністю відбуде термін, після якого зможе їхати, куди захоче, – наголосив Гарібашвілі.

За словами голови грузинського уряду, Саакашвілі просить відправити його до України наглядачів. Як зазначив Гарібашвілі, екс-президент Грузії усвідомив, що перебуває у складному становищі.

Затримання Саакашвілі в Грузії – як це було

Вранці, 1 жовтня, Саакашвілі прибув до Грузії, але вже ввечері його затримали правоохоронні органи.

Міністерство внутрішніх справ країни порушило провадження проти політика за незаконний перетин кордону, за що йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За словами прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, для затримання було проведено спеціальну операцію на вищому рівні. Після цього Саакашвілі було переведено до колонії Руставі.

Наступного дня до країни прибув тимчасово повірений Грузії в Україні.