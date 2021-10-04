Потоп в Італії

4 жовтня в північному італійському регіоні Лігурія сильні дощі спричинили потужні повені та зсуви ґрунту.

Через несприятливі погодні умови закрили автомагістраль Савона-Турин та вперше в історії тимчасово призупинили підрахунок голосів на місцевих виборах.

Регіональний радник із питань цивільного захисту Джакомо Джампедтроне повідомляє про те, що муніципалітет та префектура Савони обмірковує варіант зміни місця розташування задля гарантування волевиявлення громадян.

У муніципалітеті Кампороссо, що в провінції Імперія, закрили центр вакцинації проти коронавірусу PalaBigauda Asl1. Усіх громадян, які записалися на щеплення, просять перенести дату вакцинації.

За словами очільника Лігурії Джованні Тоті, у комуні Россільйоне за останні 12 годин випало понад 600 мм опадів. За попередніми даними, на припинення дощу поки розраховувати не доводиться.

Через негоду фактично затоплено муніципалітет Понтінвреа. П’ять сімей евакуювали.

Призупинені вибори та закриті автомагістралі – Італія потерпає від потужної зливи / 4 фотографии

Мер міста Альтаре повідомляє, що місцева влада збилася з ліку, скільки зсувів сталося за час негоди.

Учнів евакуювали з шкіл засобами цивільного захисту муніципалітету.

До пожежних частин надходять численні повідомлення про повалення дерев та затоплення в різних районах.

Джерело: La Repubblica

Фото: Giovanni Toti