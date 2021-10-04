У католицькій церкві Франції з 1950 року діяли тисячі священників-педофілів. Про це йдеться у звіті Незалежної комісії з питань сексуального насильства у церкві (CIASE).

Керівник CIASE Жан-Марк Сове повідомив, що комісія в межах розслідування знайшла докази від 2 900 до 3 200 осіб із 115 тис. колишніх та нинішніх священників, що причетні до різних випадків сексуального насильства.

— Це мінімальна цифра, – додав Сове.

Комісія має оприлюднити розширений звіт 5 жовтня. Він базується на архівах церкви, суду та поліції, а також на опитуваннях жертв.

Розслідування було здійснено Французькою католицькою церквою у 2018 році після низки скандалів в інших країнах.

Сове розповів в інтерв’ю французькій газеті Le Monde, що колегія передала докази прокурорам у 22 справах, де все ще можна порушити кримінальні справи.

Він додав, що єпископам та іншим вищим церковним чиновникам повідомили про звинувачення проти людей, які ще живі.

До складу комісії входили лікарі, історики, соціологи та теологи. За 2,5 роки розслідування вони опитали понад 6,5 тис. жертв та свідків. Остаточний звіт комісії містить 2,5 тис. сторінок.

Крістофер Лемб із римо-католицького видання The Tablet, сказав у коментарі ВВС, що скандали зі зловживаннями занурили церкву в “її найбільшу кризу за… 500 років“.