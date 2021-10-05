Грузинські ЗМІ оприлюднили відео затримання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, що сталося 1 жовтня у Тбілісі.

Відеокадри затримання Саакашвілі тривалістю 22 секунди оприлюднили 5 жовтня.

На ньому видно, як на екс-очільника Грузії одягають кайданки, а на столі – горілка, хліб та хінкалі.

Перш ніж піти із правоохоронцями, Саакашвілі допиває вміст склянки.

1 жовтня Міхеіла Саакашвілі затримали на квартирі чоловіка на ім’я Елгуджа Цомая. Самому власнику квартири, де перебував Саакашвілі, висунули підозру. Йому інкримінують приховування злочинів. Чоловікові загрожує позбавлення волі від одного до чотирьох років.

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, де проти нього пізніше порушили чотири кримінальні справи, за двома з яких вже є вироки. Проти нього також порушили справу щодо незаконного перетину кордону.

У СІЗО екс-президент Грузії оголосив голодування, а президент країни Саруме Зурабішвілі заявила, що не помилує його нізащо.

У 2015-му Саакашвілі позбавили грузинського громадянства, а п’ятий президент України Петро Порошенко того ж року дав йому українське громадянство, але за два роки забрав. Однак у 2019 році указом президента України Володимира Зеленського його йому повернули.

Фото: Mikheil Saakashvili