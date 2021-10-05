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Марія Степанюк |

Уряду прем’єр-міністра Румунії Кицу оголосили вотум недовіри

Тріумфальна арка у Румунії

Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Флоріна Кицу.

Пропозицію про вотум висунула минулого тижня опозиційна Соціал-демократична партія. Цю постанову підтримав 281 депутат із 234 необхідних голосів.

— Парламент ухвалює пропозицію про недовіру та відкликає довіру, надану уряду, – сказав президент Палати депутатів Людовік Орбан після завершення процесу голосування.

У Соціал-демократичній партії вважають, що робота Кабінету міністрів Кицу стала причиною погіршенням економічної ситуації у країні та призвела до зниження рівня життя у Румунії.

За вотум не голосували центристська партія USR Plus, яка вийшла з коаліції, а також партія UDMR, котра висловлює інтереси угорських меншин.

Флорін Кицу зайняв прем’єрське крісло менше року тому. Його уряд майже відразу почали критикувати через поширення у країні коронавірусної інфекції, а сама країна перебуває на одному з останніх місць за рівнем вакцинації.

У червні румунська опозиція вже виступала з пропозицією винести вотум недовіри уряду, але тоді парламент проголосував проти цієї ініціативи.

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Джерело: BalkanInsight

Фото: Depositphotos

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