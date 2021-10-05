Вбивали, стратили та катували: вагнерівців викрили у звірствах в ЦАР

Бійці російської приватної військової компанії Вагнер здійснювали звірячі злочини у Центральноафриканській Республіці.

Як з’ясували журналісти, це відбувалося, коли уряд ЦАР намагався захистити країну від повстанців.

– Ця доповідь підтверджує твердження ООН про те, що підрозділи групи Вагнера несуть відповідальність за вбивства мирних мешканців, групові зґвалтування та тортури, – повідомляють журналісти.

Уточнюється, що сотні вагнерівців досі перебувають у ЦАР та підтримують режим президента Фостен-Аршанжа Туадери. Тим часом повстанці намагаються змінити результати виборів, які, за їхніми словами, нинішній лідер країни програв.

Угода між Росією та ЦАР відкриває першій доступ до природних ресурсів країни. Проте, місцева влада Центральноафриканської республіки дали згоду на розслідування через величезну кількість доказів звірств бійців ПВК Вагнера, серед яких – вбивства дітей.

Як мінімум 103 подібні події, які було здійснено російськими найманцями, було задокументовано. Йдеться про позасудові страти, довільні арешти та тортури.

Що примітно, російський МЗС на запит про коментар щодо цієї доповіді, так і не відповів. Більш того, відомство заперечує висновки доповіді, яку було представлено в Організації Об’єднаних Націй.

Джерело: The Times