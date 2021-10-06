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Анастасія Рогожінська |

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою понад 6 балів

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою понад 6 балів

Підземні поштовхи ніяк не вщухають у всьому світі. Так, черговий потужний землетрус зафіксували біля узбережжя Японії у вівторок, 5 жовтня.

Землетрус магнітудою 6,1 балів за шкалою Ріхтера стався поблизу східного узбережжя острова Хонсю.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу був розташований за 67 км від міста Хатінохе. Відзначимо, що тут проживають майже 240 тис. осіб.

Наразі інформації про постраждалих та про масштаби наслідків землетрусу невідомо.

Уже декілька тижнів поспіль у різних частинах світу фіксують землетруси. Зокрема, в Австралії, Ірані та навіть Україні.

Наприкінці вересня в Австралії зафіксували один з найпотужніших землетрусів за останні роки. Сила підземних поштовхів становила 5,9 балів.

На грецькому острові Крит уже зафіксовано два таких випадки лише за один місяць. Магнітуда землетрусу становила 5,3 – 5,8 за шкалою Ріхтера.

А от у Китаї сила підземних поштовхів сягала позначки 6.0. Унаслідок цього троє людей загинули та 60 травмовані, троє з яких мають серйозні ушкодження.

В Україні ж фіксували землетрус у Карпатах, на Тернопільщині та Прикарпатті. Сила підземних поштовхів не перевищували 5-ти балів.

Джерело: EMSC

Фото: Depositphotos

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