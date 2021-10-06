У Франції 4 жовтня перехопили вантажне судно, що прямувало із Бразилії до бельгійського Антверпена. Правоохоронці затримали екіпаж судна M/V Trudy поблизу міста Дюнкерк за підозрою у контрабанді наркотиків.

Безпосередньо у порту Дюнкерка поліція виявила на борту судна понад 1 тонну кокаїну.

Екіпаж судна складається із 20 осіб, серед яких громадяни: Єгипту, Філіппін, РФ, Ефіопії та України. Капітан судна – громадянин Румунії. Весь екіпаж затримали.

Слідство у справі веде спеціальний орган з боротьби з організованою злочинністю у Парижі. Саме до французької столиці переправили екіпаж судна після триденного утримування.

У МЗС України 6 жовтня підтвердили, що серед затриманих членів екіпажу Trudy є громадянин України.

— Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин, – сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Відомо, що судно слідувало під прапором Ліберії. Правоохоронці виявили 1 127 кг кокаїну у трюмі. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро.

Джерело: La Voix du Nord, МЗС України