Pandora Papers: У країнах світу запускають розслідування через дані про офшори, але не в РФ

Державні органи щонайменше восьми країн оголосили, що проведуть розслідування фінансової діяльності деяких своїх громадян та організацій після публікації фінансових документів Pandora Papers.

Як поінформували в Міжнародному консорціумі журналістів-розслідувачів (ICIJ), який досліджував документи та оприлюднив досьє Pandora Papers, на публікацію одразу відреагували посадові особи в Пакистані, Мексиці, Іспанії, Бразилії, Шрі-Ланці, Австралії та Панамі.

У цих країнах швидко пообіцяли провести розслідування.

В Іспанії податкове відомство оголосило, що розслідує можливі злочини людей, які фігурують у Pandora Papers.

У Бразилії на публікацію відреагував лідер опозиції в законодавчому органі Алессандро Молон. Він наголосив, що попросить правоохоронні органи країни розслідувати ймовірну офшорну діяльність міністра економіки Пауло Гедеса та очільника центрального банку Бразилії Роберто Кампоса Нето.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан запевнив, що проти всіх громадян, згаданих у Pandora Papers, буде проведено розслідування. За словами політика, у разі виявлення порушень будуть вжиті відповідні заходи.

– Ми вітаємо Pandora Papers, що викривають багатство еліт, нажите нечесним шляхом, накопичене унаслідок ухилення від сплати податків і корупції і відмите в фінансові “гавані”, – написав Хан у своєму Twitter-акаунті.

У Pandora Papers були розкриті офшорні активи ключових фігур із найближчого оточення прем’єра Пакистану, включно з міністром фінансів та одним із його головних фінансових спонсорів.

В уряді Панами повідомили, що почнуть наглядати за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. За даними журналістів-розслідувачів, один із цих постачальників, юридична фірма Alcogal зі штаб-квартирою в Панамі, відігравала важливу роль у наданні допомоги політикам Латинської Америки в створенні підставних компаній у податкових “гаванях”.

Крім того, податкові органи Панами заявили, що перевірятимуть усіх платників податків, згаданих у розслідуванні.

У податковому управлінні Австралії зазначили, що інформація Pandora Papers їх зацікавила. І хоча у відомстві зазвичай не спираються на витоки даних, однак цього разу там проаналізують інформацію журналістів. Якщо підтвердиться, що фігуранти Pandora Papers дійсно причетні до махінацій, на них можуть очікувати серйозні наслідки.

Запустять розслідування і в Чехії. Згідно з даними Pandora Papers, в 2009 році прем’єр-міністр цієї країни Андрій Бабіш використав офшорні компанії для купівлі елітної нерухомості на Лазурному березі Франції на 22 млн доларів.

У поліції Чехії поінформували, що розпочнуть розслідування фактів, викладених у Pandora Papers. Там зазначили, що проведуть розслідування не лише щодо прем’єра Бабіша, але і щодо всіх громадян Чехії, які фігурують у документах про офшори.

Водночас у Чилі депутати від опозиції збираються висунути на розгляд уряду питання про імпічмент президента країни Себастьяна Піньєри. Чилійський лідер став одним із фігурантів Pandora Papers.

Водночас у Росії “не помітили” порушень. Серед фігурантів Pandora Papers опинилося близьке оточення президента Росії Володимира Путіна, зокрема жінка, яку називають його коханкою і походження грошей якої невідоме.

Проте прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уже поставив під сумнів достовірність розслідування Pandora Papers. За словами Пєскова, подальше розслідування в РФ з цього приводу не планується.

– Чесно кажучи, ми не побачили в цьому жодних прихованих багатств найближчого оточення Путіна, – заявив він.

Що таке Pandora Papers?

Pandora Papers – це велика база документів про офшорні операції, що потрапила в розпорядження Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Серія розслідувань, присвячених офшорним активам відомих людей з усього світу (понад 200 країн і територій), була оприлюднена 3 жовтня цього року.

Серед фігурантів Pandora Papers є більш ніж 330 політиків та 130 мільярдерів зі списку Forbes, а також знаменитості, члени королівських сімей тощо.

Серед 336 політиків, які фігурують у розслідуванні, найбільше українських – 38. Це можна побачити на карті Pandora Papers, де відображається скупчення політиків з прихованими доходами за країнами.

Загалом йдеться про обсяг даних розміром 2,94 терабайти (або ж про 11,9 млн записів).

До їх дослідження були залучені понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації в 117 країнах світу.

Джерело: International Consortium of Investigative Journalists