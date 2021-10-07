$145 млрд за 20 років: на що США витратили гроші у Афганістані

США за 20 років перебування в Афганістані витратили на відновлення та розвиток країни понад $145 млрд, однак потоки грошей деколи не контролювалися.

Тож американський Конгрес у 2008 році вирішив заснувати наглядовий орган з відновлення Афганістану (SIGAR). Його аудит показав, що великі суми США витратили марно, а частину просто розікрали.

CNN опублікував топ-10 прикладів марнотратства і розкрадання США у Афганістані.

Тарахільська електростанція

Станцію ввели в експлуатацію 2007 року, аби підстрахувати Кабул на випадок порушення електропостачання з Узбекистану.

Гігантська станція працювала на дизельних турбінах, однак у країні не вистачало власного палива, і його доводилося постачати вантажівками.

Будівництво самого об’єкта коштувало $335 млн, а на пальне витрачалося близько $245 млн щороку.

За даними SIGAR, станція використовувалася лише приблизно на 2,2% потужності, оскільки уряд країни не міг дозволити собі це паливо.

Флот вантажних літаків, які літали лише рік

Військово-повітряним силам Афганістану знадобилися вантажні літаки. Тож у 2008 році Пентагон вибрав для цього 16 італійських G222, призначених для зльоту і посадки на нерівних смугах. Вартість цього флоту становила $549 млн.

Літаки виконували свої функції лише рік. А вже через шість років їх продали на металобрухт за понад $40 тис.

Непотрібний табір морської піхоти у пустелі

У найнебезпечнішій провінції Афганістану – Гільменді – 2010 року почали будувати велику базу Лезернек. Хоч два генерала морської піхоти говорили, що вона не потрібна.

Будували базу довго, і вона обійшлася у $36 млн. Американська армія так і не використовувала її. А табір Лезернек віддали афганцям, які відмовилися від нього.

$28 млн на лісовий камуфляж

2007 року для афганської армії замовили нову форму. Міністр оборони Афганістану Абдул Вардак вимагав рідкісний камуфляж Spec4ce Forest від канадської компанії HyperStealth.

Загалом було замовлено 1,3 млн комплектів одягу за ціною $43-80 за кожен, але стартова ціна була $25.

Форма ніколи не тестувалася і не використовувалась у польових умовах, при тому що лісовий покрив країни складає лише 2,1%.

Проте у Міноборони США запевняють, що більшість боїв тривали таки в зелених районах країни.

Боротьба із виробництвом опіуму

$1,5 млн на день витрачали з 2002 до 2018 року. Та це було марною справою, оскільки Талібан з кожним роком нарощував виробництво опіуму за рахунок сільських жителів.

Кільцева дорога навколо країни

Дорожні роботи фінансували за рахунок численних грантів і донорів. На будівництво пішло $249 млн, але замість дороги завдовжки 233 км побудувати встигли лише 15%.

Із березня 2014 року до вересня 2017-го роботи не велися, а все, що було побудовано, занепало.

Готель у Кабулі, який так і не відкрили

Поруч із посольством США в Кабулі був зданий в експлуатацію великий готельно-житловий комплекс, на який уряд США витратив $85 млн.

2016 року SIGAR з’ясував, що всі гроші зникли і комплекс не добудували. Водночас посольству довелося забезпечувати безпеку об’єкта за додаткові кошти.

Фонд, який витратив на себе більше, ніж на Афганістан

У 2009 році Пентагон створив Цільову групу з бізнесу та операцій щодо забезпечення стабільності (TFBSO), на яку Конгрес виділив $823 млн.

Під час аудиту встановили, що фонд витратив $359 млн на свої витрати, $35,1 млн віддав фірмам, які найняли керівництво TFBSO, а ще $150 млн виділив на вілли для свого персоналу.

Лікувальні заклади у морі

Більше третини з 510 проектів з будівництва лікарень так і не виконали. Один об’єкт взагалі опинився у Середземному морі, ще 13 перебували за межами країни. Інші 189 об’єктів ніде не знайшли.

Крадіжки і зловживання

Наглядовий орган із $134 млрд перевірив $63 млрд, які використовували США для відновлення Афганістану. Однак із цих грошей $19 млрд були втрачені через розтрату, шахрайства та зловживання.

Між тим у Міноборони заявили, що оскаржуватимуть деякі дані аудиту, які можуть бути неточними.

За даними Пентагону, загальні витрати на війну в Афганістані склали $825 млрд, однак це мінімальна оцінка. Навіть президент Джо Байден наголошував, що витрати перевищили $2 трлн, і цифра збільшуватиметься, зокрема через витрати на догляд за ветеранами і виплати за кредитами.