У Німеччині судять 100-річного екс-охоронця концтабору Заксенхаузен

У Берліні судять колишнього 100-річного охоронця концтабору часів Другої світової війни. Його звинувачують у сприянні до вбивств тисяч в’язнів.

Чоловік був членом військово-поліцейської організації СС у Третьому Рейху. Його звинувачують по 3 518 пунктах причетності до вбивства у концтаборі Заксенгаузен у період з 1942 по 1945 рік.

Підсудного звати Йозеф С. Попри його поважний вік, його визнали достатньо придатним для того, щоб постати перед судом. Водночас було вирішено, що засідання може тривати не більше 2,5 години щодня.

Серед злочинів, які, за словами прокурорів, він скоїв, це розстріл радянських військовополонених та вбивство інших полонених за допомогою Циклона-В (отруйний газ, застосовуючи який, у концтаборах вбивали євреїв під час Голокосту. – Ред.).

— Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, -йдеться у повідомленні суду в Нейруппіні, поблизу Берліна.

Там додали, що чоловік сприяв “створенню та підтримці небезпечних для життя умов у таборі”.

Останніми роками було висунуто безліч звинувачень проти нині вже літніх осіб, які були охоронцями таборів, за злочини проти людяності, скоєні під час Другої світової війни.

Минулого тижня 96-річна колишня секретарка концтабору Штуттгоф Ірмгард Фухнер втекла перед початком суду у своїй справі, але через кілька годин її спіймала поліція.

Концтабір Заксенхаузен створили у 1936 році на околицях Берліна. Спершу його використовували як тренувальний центр для офіцерів СС.

У цьому таборі відбувалися страти радянських військовополонених. Заксенхаузен не був розроблений як табір смерті, а систематичні вбивства євреїв відбувалися у концтаборах на сході. У період з 1936 до 1945 рік там утримувалося понад 200 тис. осіб.

У таборі Заксенхаузен загинув український поет Олег Ольжич. А серед в’язнів були українські націоналісти Тарас Бульба-Боровець, Степан Бандера, Андрій Мельник, Олег Штуль, а також діяч ОУН Ярослав Стецько та екс-секретар Української Центральної Ради Євген Онацький.