6 жовтня у Білорусі силовики затримали 136 осіб за коментарі в соцмережах загибелі айтішніка та співробітника Комітету державної безпеки, що сталося у Мінську. Їх звинуватили у хайпі.

Як повідомляють у Слідчому комітеті Білорусі, “анонімних коментаторів” взяли під варту за так звані хайпові повідомлення в інтернеті та поширення цинічних відеороликів, які розпалювали ворожнечу.

– Знайшлися й ті, для кого біда стала приводом для хайпу. У мережі стали з’являтися коментарі та відеоролики, які відрізнялися своїм цинізмом. Деякі коментатори, покладаючись на анонімність і уявну безкарність, продовжили свої цькування, образи і приниження в інтернеті, – йдеться в повідомленні.

На затриманих порушено кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі – розпалювання соціальної ворожнечі та образа державного службовця.

Наразі усіх 136 підозрюваних правоохоронці взяли під варту.

Водночас СКБ повідомляє, що продовжують встановлювати подібні злочини та шукати причетних осіб.

28 вересня співробітники КДБ увірвалися до будинку програміста компанії EPAM під час рейду з відпрацювання адрес учасників протестів проти режиму Лукашенка.

Водночас сам чоловік, захищаючи своїх дружину та дитину, відкрив вогонь з рушниці та вбив одного із силовиків. У відповідь його розстріляли.

На сайті КДБ убитого айтішника називають особливо небезпечним злочинцем.

29 вересня силовики затримали близько 43 осіб також через коментарі в соцмережах про вбивство співробітниками КДБ Андрія Зельцера.

Затримання проходили у різних містах країни, зокрема, у Гродно, Гомелі, Мінську та Вітебську.

Джерело: Слідчий комітет Білорусі

Фото: КДБ Білорусі