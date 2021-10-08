У Німеччині гриби і дикі кабани досі заражені радіацією після аварії на ЧАЕС

Федеральне управління радіаційного захисту Німеччині (BfS) повідомило, що у країні все ще наявний радіаційний рівень після аварії на Чорнобильській АЕС 35 років тому.

За словами вчених, досі частково забруднені радіацією гриби, ягоди та дикі кабани на півдні Німеччини. Але рівень забруднення не перевищує норми.

Дослідження показали, що у грибах у цьому регіоні міститься підвищена кількість радіоактивного цезію (цезію-137 та цезію-134).

— Радіоактивний цезій у грибах все ще наявний через аварію реактора у Чорнобилі 35 років тому. На відміну від сільськогосподарських ґрунтів, лісові стримують певні форми, які рослини та гриби можуть поглинати – і деякі види грибів особливо добре справляються з цим, – пояснила президент BfS Інге Пауліні.

Водночас жоден із 74 протестованих зразків не перевищив встановлену законом межу в 600 бекерелів на кілограм.

Вчені вже рекомендували дітям вживати замість лісових ягід та грибів лише ті, що вирощені на фермах.

У BfS зауважили, що найбільша кількість радіації зберігається у частині Баварії та Баварському лісі.

Через стурбованість довгостроковими наслідками ядерних катастроф у Німеччині вирішили відмовитися від ядерної енергетики, особливо після аварії на японській АЕС Фукусіма у 2011 році.

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Джерело: BfS, The Times