Таліби не хочуть співпрацювати із США для боротьби з угрупуванням ІДІЛ

Терористична організація Талібан, бойовики якої захопили владу в Афганістані, не планує співпрацювати з владою Сполучених Штатів Америки в боротьбі з угрупованням Ісламська держава та іншими терористами.

Про це заявив представник талібів Сухейль Шахін.

– Ми самостійно здатні впоратися із бойовиками ІД, – заявив він.

Представники США і Талібів зустрічалися в катарській столиці Досі 9 і 10 жовтня. Це були перші перемовини на офіційному рівні з того часу, як терористи захопили владу в Афганістані.

Представники американської сторони відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів після закінчення зустрічі.

Після захоплення талібами влади в Афганістані відбулося вже кілька терактів, в яких гинули люди, в тому числі і громадяни США. Зокрема, 8 жовтня смертник убив і покалічив понад 100 осіб в шиїтській мечеті на території афганської провінції Кундуз.

Відповідальність за атаки на себе взяла угрупування Ісламська держава-Хорасан.