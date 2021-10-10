У Болгарії за підозрою у шпигунстві затримали відомого вченого з РФ

У Болгарії затримали відомого російського вченого Сергія Зоненко, якого підозрюють у промисловому шпигунстві.

Рішенням міського суду Старої-Загори Зоненко, а також його дружина і син, які мають литовське громадянство, були взяті під варту.

На рахунку 60-річного вченого є безліч розробок. Зокрема, він працював в області кумулятивних снарядів.

Останні вісім років Зоненко проживав у Болгарії, а до цього працював в одній з російських компаній, що виготовляють боєприпаси.

Чоловік та його дружина у Болгарії працювали на заводі Арсенал. Там він займав пост начальника підрозділу Cumulative Shells, а його дружина займалася дизайном снарядів.

Зоненко захистив докторську дисертацію в області безпеки ядерних реакторів.

Джерело: Монітор

Фото: Вікіпедія