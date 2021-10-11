11 жовтня Франція та Велика Британія змінили умову в’їзду на територію своїх країн для українців.

Так, Франція відсьогодні вирішила посилити обмеження.

Країну зможуть відвідувати ті громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації препаратами:

Johnson and Johnson,

AstraZeneca,

Moderna,

Pfizer,

R-Pharm.

Крім того, із часу отримання останньої дози повинно минути сім днів.

Після однодозної вакцини Johnson and Johnson для прибуття до Франції має минути 28 днів.

Велика Британія 11 жовтня визнала українські сертифікати вакцинації.

Країна прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами:

Johnson and Johnson,

AstraZeneca,

Moderna

Pfizer.

Єврокомісія визнала українські Covid-сертифікати в додатку Дія 20 серпня. Рішення про це опублікували в офіційному журналі Європейського Союзу.

Із того часу сертифікати, видані в Україні, приймають у ЄС нарівні з цифровими сертифікатами Євросоюзу.

У свою чергу, Україна дала згоду на цифрові сертифікати ЄС. Цього ж дня країну підключили до єдиної системи ЄС.

Крім сертифікації про вакцинацію, Єврокомісія заявила про намір визнавати українські сертифікати про проходження тесту на коронавірус й про одужання.

Джерело: Держприкордонслужба