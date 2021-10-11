Із понеділка, 11 жовтня, у Сіднеї – найбільшому місті Австралії – скасовують режим ізоляції, який діяв понад три місяці. Також скасують деякі карантинні обмеження.

Таким чином із опівночі понеділка у Сіднеї городяни знову можуть разом обідати у кафе, ресторанах, а також відвідувати тренажерні зали, бібліотеки, басейни та навіть паби.

Також вільно працюватимуть перукарні та інші салони краси.

– Ми щасливі повернутися. У нас найкращий понеділок за останні кілька місяців. Кухня кипить. Я забув про запахи пабу. Щойно ввімкнули фритюрниці, з’явилася справжня ностальгія, – поділився враженнями працівник місцевого пабу Пет Блейк.

Однак вхід до цих закладів дозволений лише для жителів, які пройшли етап вакцинації або ж мають негативний результат тесту на коронавірус.

Відзначимо, що режим ізоляції в австралійському Сіднеї тривав 106 днів. Під дію цього обмеження потрапили близько 5 млн жителів після того, як почалося стрімке поширення штаму коронавірусу Дельта, яке призвело до понад 439 смертей.

Однак станом на сьогодні понад 70% городян віком від 16 років пройшли повний курс вакцинації. Окрім того, спадає рівень захворюваності – лише за минулу добу в штаті Новий Південний Уельс виявили 486 нових випадків.

В уряді Австралії зазначили, що більше обмежень скасують, коли буде повністю вакциновано 80% людей віком від 16 років.

Водночас австралійська медична асоціація заявила, що відновлення суспільного життя у місті проходитиме покроково.

Раніше уряд Австралії повідомляв про намір із листопада почати скасовувати обмеження для жителів країни на міжнародні поїздки, які діяли майже 1,5 року.

Наразі жорсткі локдауни діють на Австралійській столичній території та в Мельбурні.

Загалом у країні з початку пандемії виявили більше 129 тис. хворих на коронавірус. Із них близько 1,4 тис. осіб не змогли побороти хворобу.

Джерело: BBC