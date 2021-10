Нобелівська премія 2021 року у галузі економіки дісталася трьом американцям – Девіду Карту, Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу.

Тобто половину премії отримає Девід Карт – за його емпіричний внесок в економіку праці, а іншу – Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенс – за їх методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків.

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

