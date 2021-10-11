Нобелівська премія 2021 року у галузі економіки дісталася трьом американцям – Девіду Карту, Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу.

Тобто половину премії отримає Девід Карт – за його емпіричний внесок в економіку праці, а іншу – Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенс – за їх методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків.

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The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

У Шведської королівської академії наук вирішили присудити премію Sveriges Riksbank цим економістам, оскільки їхній підхід до ринку праці поширився на інші галузі та спричинив революцію в емпіричних дослідженнях.

Наприклад, Кард, використовуючи природні експерименти, проаналізував вплив мінімальної зарплати, імміграції та освіти на ринок праці. Його дослідження початку 1990-х кинули виклик загальноприйнятим уявленням, що призвело до нового аналізу і додатковим відкриттям.

Видають цю премію з 1968 року. Вона не входить до основного списку з п’яти щорічних нагород, оскільки Альфред Нобель не включив її в свій заповіт 1895 року. Але це не робить її менш престижною.

Нобелівську премію з економіки у 2020 році отримали Пол Мілгром та Роберт Вільсон за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів.

Нобелівських лауреатів 2021 року із п’яти основних премій вже названо. Зокрема, премії з фізіології та медицини отримали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів, з фізики –вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джорджо Парізі за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем, з хімії – Бенджамін Ліст і Девід Макміллан, які розробили новий інструмент для побудови молекул (органокаталіз), з літератури – Абдулразак Гурна за безкомпромісне та співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців.

А лауреатами Нобелівської премії миру-2021 стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.