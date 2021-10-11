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Валентина Летяк |

Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2021 з економіки

Нобелівська премія

Нобелівська премія 2021 року у галузі економіки дісталася трьом американцям – Девіду Карту, Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу.

Тобто половину премії отримає Девід Карт – за його емпіричний внесок в економіку праці, а іншу – Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенс – за їх методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків.

 

У Шведської королівської академії наук вирішили присудити премію Sveriges Riksbank цим економістам, оскільки їхній підхід до ринку праці поширився на інші галузі та спричинив революцію в емпіричних дослідженнях.

Наприклад, Кард, використовуючи природні експерименти, проаналізував вплив мінімальної зарплати, імміграції та освіти на ринок праці. Його дослідження початку 1990-х кинули виклик загальноприйнятим уявленням, що призвело до нового аналізу і додатковим відкриттям.

Видають цю премію з 1968 року. Вона не входить до основного списку з п’яти щорічних нагород, оскільки Альфред Нобель не включив її в свій заповіт 1895 року. Але це не робить її менш престижною.

Нобелівську премію з економіки у 2020 році отримали Пол Мілгром та Роберт Вільсон за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів.

Нобелівських лауреатів 2021 року із п’яти основних премій вже названо. Зокрема, премії з фізіології та медицини отримали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів, з фізики –вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джорджо Парізі за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем, з хімії – Бенджамін Ліст і Девід Макміллан, які розробили новий інструмент для побудови молекул (органокаталіз), з літератури – Абдулразак Гурна за безкомпромісне та співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців.

А лауреатами Нобелівської премії миру-2021 стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.

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Фото: Dreamstime

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