Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Оксфордський словник додасть 26 корейських слів до англійської мови

Словник

Укладачі Оксфордського словника вирішили додати до англійської мови 26 слів корейського походження. Про це повідомили на офіційному сайті Оксфордського словника.

Серед нових слів відсилання до поп-культури, корейські страви та зв’язок із K-pop та дорамами.

Зокрема, до словника внесуть два тотожні терміни Hallyu и Korean wave. Обидва у перекладі означають термін корейська хвиля – він охоплює все, що може запропонувати сучасна поп-культура та індустрія розваг Південної Кореї.

Популярною стала і корейська кухня, тому до словника додадуть назви страв – банчан, кімбап, будьгогі тощо.

До словника увійдуть також популярні у Кореї неологізми. Наприклад, корейці люблять їсти смажену курку, яку називають чікен з корейським пивом мекджу. Якщо об’єднати ці два слова, то вийде нове – чі-мек, тобто курка з пивом.

Які слова ще увійшли до Оксфордського словника?

  • ханбок ㅡ традиційний корейський одяг;
  • егьо – слово, яка означає термін милий;
  • мукбанг – форма відеоблогу, де людина вживає величезну кількість їжі та спілкується з аудиторією;
  • файтінг – слово використовується для побажання успіху в справах та підтримки;
  • скіншип – дотик або інший контакт як вираження прихильності.

Укладачі Оксфордського словника стверджують, що розвиток цих корейських слів в англійській мові демонструє, що лексичні інновації більше не обмежуються традиційними центрами англійської мови у Великій Британії та США.

Читайте
Covid-19 та білоруський: Оксфордський словник не зміг обрати слово 2020 року

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка