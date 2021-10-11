Отруєння Скрипаля: Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Рада Євросоюзу 11 жовтня продовжила ще на рік, тобто до 16 жовтня 2022 року, санкції щодо використання хімічної зброї в Сирії та застосування нервово-паралітичної речовини Новачок проти екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Обмежувальні заходи, які передбачають заборону на поїздки до ЄС та заморожування активів, стосуються фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто їх підтримує – фінансово та технічно.

Вперше ці санкції були запроваджені у 2018 році. Нині у цьому списку 15 фізичних осіб, зокрема 10 росіян і двоє сирійців, та дві організації.

Отруєння Скрипалів

У британському місті Солсбері у березні 2018 року колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні Новачком, розробленим в Росії.

Більш того, Британія звинуватила у проведенні цієї операції двох співробітників ГРУ. У Росії усі обвинувачення відкидають, мовляв всю хімічну зброю знищили ще в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

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Джерело: consilium.europa.eu