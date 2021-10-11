Папа Римський запустив процес найамбітнішої церковної реформи за 60 років

Папа Римський Франциск розпочав дворічний процес консультування кожної католицької парафії у всьому світі щодо майбутнього напрямку діяльності церкви.

Деякі католики сподіваються, що це зумовить зміни в таких питаннях, як висвячення жінок, одруження священиків та одностатеві стосунки.

Інші побоюються, що це підірве принципи церкви. На їхню думку, зосередження на реформах може відвернути увагу від проблем, що стоять перед церквою, як-от корупція та зменшення кількості парафіян.

Папа Франциск закликав католиків “не залишатися забарикадованими в упередженнях”, а “слухати одне одного”, коли він розпочав месу в базиліці Святого Петра.

— Чи готові ми до пригод у цій подорожі? Чи ми боїмося невідомого, вважаючи за краще шукати притулку в звичних виправданнях: Це марно або ми завжди так робили? – запитав він.

Процес консультацій під назвою Для синодальної церкви: причастя, участь та місія триватиме у три етапи:

На етапі слухань люди в парафіях та єпархіях зможуть обговорити широкий спектр питань. Папа Франциск сказав, що важливо почути тих, хто часто перебуває на узбіччі місцевого церковного життя, а саме жінок, пастирських працівників та членів консультативних органів;

Континентальна фаза дозволить єпископам зібратися, щоб обговорити та оформити свої висновки;

Загальна фаза передбачає місячне зібрання єпископів у Ватикані у жовтні 2023 року.

Очікується, що тоді Папа напише апостольський заклик, у якому викладе свої погляди та рішення щодо обговорюваних питань.

Обговорюючи свої сподівання на Синод, Папа Франциск попередив, щоб цей процес не став інтелектуальною вправою, яка не вирішила реальних проблем, з якими стикаються католики, і “спокусою самовдоволення”, коли йдеться про розгляд змін.