У всьому світі вже декілька місяців поспіль лютують природні катаклізми. Зокрема, у Японії зафіксували найпотужніший землетрус, а у США – смертоносну повінь.

Землетрус у Японії

У Японії зафіксували найпотужніший за останні 10 років землетрус. Магнітуда підземних поштовхів сягнула 6 балів з 12.

Понад 30 людей постраждали, громадський транспорт зупинився, а сотні будинків у столиці країни – Токіо – залишилися без електроенергії, також прорвало водогони.

Найбільше постраждала провінція Чіба, розташована неподалік від Токіо. Однак серйозних руйнувань у країні не сталося, адже епіцентр землетрусу був на глибині 80 км.

– Насамперед нам треба оцінити ситуацію. Спільно з місцевою владою ми повинні надати допомогу постраждалим та повідомити громадянам найактуальнішу інформацію. Також треба перевірити, у якому стані будівлі в зоні лиха, – заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида.

Землетрус на острові Ла-Пальма

Зафіксували підземні поштовхи на острові Ла-Пальма, розташованому на Канарах. Щонайменше три тижні там триває виверження вулкана Кумбре-В’єха. Внаслідок цього острів оголошений зоною лиха.

Землетрус значної шкоди не завдав – люди лише відчули сильну вібрацію та помітили збільшення потоків лави.

Однак вулканічним попелом засипало злітну смугу аеропорту. Тому всі рейси вирішили скасувати. Також лава вже поглинула більше тисячі будинків.

За попередніми підрахунками, вулкан, який продовжує вивергатися, вже завдав збитків на €400 млн.

Уряд Іспанії затвердив другий пакет фінансової допомоги. Підтримку обіцяють усім, хто постраждав від виверження.

– Ми ухвалили пакет допомоги постраждалим від виверження вулкана. Загальна сума – €214 млн. Це орієнтовні цифри, адже поки що ми не в змозі оцінити, яких збитків завдала стихія, – зауважив один з міністрів Іспанії Фелікс Боланьйос.

Повінь у США

У Штатах люди потерпають від сильної повені – найбільше затопило Алабаму.

У підтоплених будинках рівень води фіксують понад метр. Повінь спричинили потужні зливи, які не вщухають вже тиждень.

Жертвами негоди стали четверо людей. Серед загиблих – чотирирічна дівчинка, яку зніс потік води, коли вона намагалася вилізти з машини. Також загинули 18-річна дівчина та молоде подружжя.

– Потоки були настільки потужні, що я не могла відчинити двері своєї машини. Тоді я зателефонувала 911 і вилізла через вікно. Все відбувалося так швидко, що у мене навіть не було часу подумати. Треба було просто рятувати своє життя, – пригадує постраждала Джис Кескі.

Повінь у Ємені

Також у азійському Ємені потоки води спричинили чимало лиха. Сильні зливи й повінь спричинив циклон Шахін, який перед цим лютував у сусідньому Омані.

– Удар стихії був для нас цілковитою несподіванкою. Такі сильні пошкодження через те, що в нас взагалі немає дренажної системи. Наша влада наскрізь корумпована. Через це страждають прості люди, – зізнається постраждалий Халед Аль-Катірі.

Наразі дороги в Ємені заблоковані понівеченими автомобілями. У країні досі немає струму. Жертвами циклону Шахін вже стали близко 13 людей.

Місцеві кажуть: наслідки були б не такими критичними, якби влада завчасно попередила про насування циклону.