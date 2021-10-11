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Юлія Соколова |

У Польщі десятки тисяч людей вийшли на протести, побоюючись виходу з ЄС

протест у Варшаві

У Польщі десятки тисяч людей вийшли на масові акції протесту через побоювання, що країна може вийти зі складу Євросоюзу.

Акції відбулися увечері в неділю, 10 жовтня, в багатьох містах країни: зокрема, в Кракові, Варшаві, Познані, Вроцлаві, Щецині. Мітинги проходили під гаслом: Я залишаюся в ЄС.

Люди розмахували прапорами Польщі та Євросоюзу, а також скандували: Ми залишаємося!, Ми – Європа!

Основна акція протесту пройшла у Варшаві на Замковій площі. За даними мерії, там зібралося близько 100 тисяч людей.

Люди вийшли на мітинги у відповідь на резонансне рішення Конституційного суду Польщі, що польське законодавство на території країни має пріоритет над правом Європейського Союзу. Це рішення викликало побоювання у суспільстві, що Польща може вийти із складу ЄС (хоча уряд країни заперечує наявність подібних планів).

До протестів, зокрема, закликав колишній голова Ради ЄС, екс-прем’єр Польщі та лідер опозиційної партії Громадянська платформа Дональд Туск.

– Ми повинні врятувати Польщу, ніхто не зробить цього за нас. Зустрічаємося о 18:00 на Замковій площі у Варшаві, – написав політик у своєму Twitter-акаунті.

Виступаючи на багатотисячному мітингу у Варшаві, Туск закликав громадян захищати європейську Польщу. Політик звинувачує правлячу партію Право і справедливість, котра дотримується консервативної ідеології, в прагненні вивести країну з ЄС.

– Це питання нашого майбутнього, майбутнього наших дітей та онуків… Ми захищаємо Конституцію, захищаємо Республіку Польща від узурпаторів. Чому вони хочуть залишити ЄС? Щоб безкарно порушувати права громадян, порушувати принципи демократії, – заявив Туск під час виступу на мітингу.

Зі сцени перед учасниками протесту у Варшаві також виступали інші опозиційні політики, громадські діячі та ветерани Варшавського повстання.

Згодом із Замкової площі частина протестувальників вирушила до штаб-квартири партії Право і справедливість. Там відбувся конфлікт із поліцією, унаслідок якого одного учасника акції було затримано.

Загалом демонстрації пройшли у близько 160 містах Польщі.

Що передувало протестам?

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними в країні деякі статті законодавства Євросоюзу (зокрема, принцип верховенства права ЄС над польськими законами).

Тобто фактично рішення польського суду відкинуло ключовий принцип: що право Євросоюзу має перевагу над національним законодавством країн-членів.

На практиці це означає, що влада Польщі хоче сама вирішувати, які законодавчі акти ЄС виконувати.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав рішення Конституційного суду. Саме очільник уряду ініціював розгляд цього питання в суді.

Моравецький подав позов ще в березні у відповідь на ухвалу Європейського суду, що нова система відбору суддів у Польщі порушує право ЄС.

Водночас прем’єр Польщі наполягає, що правляча партія не збирається ініціювати вихід країни з Євросоюзу. Тим часом для ймовірного виходу Польщі з ЄС уже придумали назву – Polexit (за аналогією з Brexit – виходом Великої Британії з ЄС).

В Єврокомісії заявили, що рішення Конституційного суду Польщі викликає серйозні побоювання через загрозу підриву судової незалежності і посилення політичного контролю над судами.

Рішення польського суду може поглибити конфлікт між Брюсселем та Варшавою в контексті реформи судової системи Польщі.

Наразі польський уряд на чолі з партією Право і справедливість залучений у серію суперечок з ЄС з різних питань: від судової системи і свободи ЗМІ до прав ЛГБТ.

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Джерело: ВВС, RMF24, Onet

Фото: Twitter Дональда Туска

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