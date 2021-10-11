У США майже три чверті громадян стурбовані кібератаками з боку РФ та Китаю

Більшість американців стурбовані кібератаками на критично важливі об’єкти інфраструктури, зокрема на фінансовий сектор та сектор національної безпеки. Про це свідчать дані опитування, яке провели Центр зв’язків із громадськістю Associated Press-NORC та Інститут Пірсона Чиказького університету.

Дослідження продемонструвало, що приблизно три чверті опитаних особливо стурбовані кібератаками з боку російського та китайського урядів, а трохи більше половини – через атаки з боку злочинних кібергруп.

Атаки на фінансові установи спричинили серйозну стурбованість: понад 90% респондентів були дуже або частково стурбовані загрозами для своїх даних у разі атаки на них. Понад 90% респондентів так само були стурбовані атаками на системи національної безпеки та оборони, медичні установи та сектор енергетики.

— Громадськість явно стурбована кібератаками, і багато американців розглядають їх як потенційний результат міжнародного конфлікту. Результати опитування демонструють, що американців значно більше турбують кібератаки з Китаю та РФ, ніж ті, що належать до інших урядів, груп чи окремих осіб, – заявила виконавчий директор відділу зовнішніх зв’язків Інституту Пірсона Шейла Кохантеб.

Існує значний розкол у занепокоєнні за віком респондентів. Понад 75% респондентів старше 60 років були стурбовані кібератаками, тоді як менше половини респондентів віком від 18 до 29 років так само були занепокоєні. Згідно з опитуванням, літні люди також були більш стурбовані атаками з боку урядів Росії або Китаю, ніж молодь.

Російський уряд був пов’язаний із виявленим у грудні зламом SolarWinds. Тоді були зламані численні федеральні установи США та 100 груп приватного сектору. Через кілька місяців пов’язані з урядом китайські хакери використали вразливі місця на сервері Microsoft Exchange, щоб зламати тисячі груп.

Атаки в травні на Colonial Pipeline та виробника м’яса JBS у США з боку окремих російських кіберзлочинних угруповань поставили під загрозу ключові ланцюжки поставок, у час, коли школи, лікарні та урядові групи сильно постраждали від пандемії.

У квітні президент США Джо Байден запровадив санкції проти Росії у зв’язку з хакерством SolarWinds, а США та союзні країни офіційно звинуватили уряд Китаю у використанні Microsoft Exchange Server цього літа.

Джерело: The Hill