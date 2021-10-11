У США підозрюють інженера Військово-морських сил та його дружину в спробі продати за кордон секретну інформацію про американські атомні підводні човни. Подружжя вже затримали за звинуваченням у шпигунстві.

Як поінформували в прес-службі Міністерства юстиції США, мешканці міста Аннаполіс (штат Меріленд) Джонатан та Діана Тоеббе протягом майже року передавали секретні дані агенту ФБР, котрий видавав себе за представника іноземної держави.

Секретна інформація стосувалася конструкції військових кораблів з ядерними двигунами.

Джонатан Тоеббе мав доступ до цих даних, оскільки працював інженером-ядерником у програмі з розробки атомних установок у ВМС США. Перед працевлаштуванням він пройшов перевірку служби національної безпеки і був допущений до даних, які становлять державну таємницю.

Йдеться, зокрема, про відомості, що стосуються дизайну, роботи і характеристик реакторів, які використовуються в атомних підводних човнах.

За даними слідства, 1 квітня 2020 року Джонатан Тоеббе відправив поштою іноземному урядові частину секретних даних та запропонував налагодити контакт для передачі решти інформації.

Цей лист перехопили в ФБР. Згодом Тоеббе почав листуватися за допомогою зашифрованої електронної пошти з людиною, яку він вважав представником іноземного уряду. Однак насправді це був агент ФБР під прикриттям.

Тоеббе вів цю переписку протягом декількох місяців, після чого домовився про передачу секретної інформації в обмін на тисячі доларів у криптовалюті.

8 червня 2021 року Тоеббе отримав від агента ФБР передоплату в розмірі 10 000 доларів. У тому ж місяці подружня пара вирушила в кафе в Західній Вірджинії. Там Тоеббе за допомогою дружини сховав у заздалегідь визначеному місці SD-картку з секретними даними, яку перед цим помістив у половину сендвіча з арахісовим маслом.

Після отримання SD-карти агент ФБР відправив чоловікові платіж в розмірі 20 000 доларів у криптовалюті. У відповідь Тоеббе надіслав електронною поштою ключ дешифрування SD-карти.

Під час перевірки SD-карти було виявлено, що вона містить дані з обмеженим доступом, що стосуються атомних підводних човнів.

28 серпня цього року подружжя виконало схожу операцію з передачі даних, сховавши носій у пачці жувальної гумки. Цього разу Тоеббе отримав 70 000 доларів винагороди в криптовалюті й також передав ключ дешифрування SD-карти.

А 9 жовтня подружжя заарештували співробітники ФБР і служби кримінальних розслідувань ВМС США.

Проти затриманих висунуті звинувачення в злочинній змові з метою передачі іноземній державі інформації, що стосується конструкції американських атомних підводних човнів, а також у порушенні закону про атомну енергію.

Якій саме державі подружжя Тоеббе хотіло передати секретні дані, в Мін’юсті США не уточнюють.

Влітку цього року в Лос-Анджелесі арештували Томаса Баррака – мільярдера і давнього соратника колишнього президента США Дональда Трампа. Баррака запідозрили в шпигунстві для ОАЕ.

Джерело: Міністерство юстиції США